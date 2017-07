BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist nach eigenen Angaben kein Angebot der Türkei bekannt, den Journalisten Deniz Yücel gegen zwei türkische Ex-Generäle auszutauschen. "Ich kenne kein offizielles Tauschangebot", sagte Gabriel am Donnerstag in Berlin. Ein entsprechender Schriftverkehr oder Anruf aus den vergangenen Wochen sei ihm nicht bekannt. "Ich habe das nur in der Zeitung gelesen."

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Bundesrepublik bereits vor einigen Wochen angeboten, den deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Yücel gegen zwei nach Deutschland geflohene Ex-Generäle der türkischen Armee auszutauschen. Dem Bericht zufolge sind deutsche Diplomaten überzeugt, dass Ankara inhaftierte Deutsche wie Geiseln benutzt./ax/DP/fbr

