Saarbrücken (ots) - Vollkorn, Schatz! Worauf Deutsche bei der Partnersuche Wert legen



Film und Pizza auf der Couch - das perfekte Pärchenprogramm? Tatsächlich sind in der gemeinsamen Freizeitplanung auch Yoga, Vollwertkost und Frischluft angesagt, wie eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt zeigt. Zwei von drei Deutschen (66 Prozent) legen beim Partner Wert auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil.(1) Ein Drittel der Befragten fordert sogar explizit, dass der oder die Liebste Sport treibt - vielleicht, weil das die Attraktivität steigert? Denn laut Umfrage ist der Faktor "gutes Aussehen" 57 Prozent der Deutschen "wichtig" bzw. "sehr wichtig". Das gesundheitliche Engagement steigert aber nicht nur die Liebeschancen. Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt, rät: "Mit einem gesundheitsbewussten Lebensstil kann jeder sein persönliches Krankheitsrisiko senken und seine Lebenserwartung steigern." Die Expertin rät darüber hinaus, sich bei seiner Versicherung über gesundheitsfördernde Programme zu informieren. So bietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programm erstmalig seinen Kunden die Möglichkeit, bei gesundheitsbewusstem Verhalten eine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgen zu erhalten. Zusätzlich können Preisvorteile bei Kooperationspartnern erworben werden.



(1) Repräsentative Umfrage "Frühlingsumfrage 2017 - Geld und Partnerschaft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.503 Personen ab 18 Jahren befragt.



