Bei der Bundespressekonferenz, die gestern live und exklusiv auf TELE 5 Facebook übertragen wurde, kam es zu einem Eklat auf höchster politischer Ebene. Hintergrund war ein Antrag der CDU zur Wiederbelebung des langweilig gewordenen Wahlkampfs. Die Bundeskanzlerin sei es leid, zum inzwischen vierten Mal einen Wahlkampf ohne einen relevanten Gegenkandidaten zu führen. Beim Schulz-Zug kam es daraufhin vor laufender Kamera zu mehreren verbalen Entgleisungen.



Auf breite Zustimmung stieß der Antrag hingegen bei der Fraktion von TELE 5. Noch am gleichen Abend stellte der Münchner TV-Sender ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor, das den Titel "Muttis Kampf" trägt. Es beinhaltet 25 Folgen einer neuen, investigativen Satire-Sendung zur Bundestagswahl.



Der spontane Kanzlerinnen-Kommentar zu ihrem Mann: "Joachim, wir schauen das!"



"Muttis Kampf" - der neue Geniestreich von den Machern von "Höggschde Konzentration" ab 14. August 2017 auf TELE 5



Hinter dem neuen Format steckt das Mastermind von Peter Rütten, der schon mit seiner Erfolgsreihe "Höggschde Konzentration" maßgeblich zum WM-Sieg von Jogis Jungs 2014 beitragen konnte.



In "Muttis Kampf" seziert Rütten mit Co-Autor Lasse Nolte (Kalkofes Mattscheibe, SchleFaZ) nun das politische Ränkespiel im Kampf um das Kanzlerinnenamt und setzt dabei auf eine animierte nationale Polit-Starbesetzung - von Angela Merkel über Martin Schulz, Sahra Wagenknecht, Cem Özdemir, Horst Seehofer und Christian Lindner bis hin zu Alexander Gauland, garniert mit Gastauftritten von internationalen Regierungsgrößen, gibt sich alles mit Rang und Namen ein Stelldichein. Eine explosive Polit-Mischung, die hochbrisante Insider-Informationen auf den Schirm bringt.



Alle Hintergrund-Infos zur einzig wahren Wahl-Alternative unter www.tele5.de/muttis-kampf



Muttis Kampf Ab 14. August 2017 Montags - donnerstags 20:05 Uhr 25 Folgen



Beständigkeit ist nicht nur Muttis liebste Eigenschaft: wie schon bei "Höggschde Konzentration" ist The Blue Line Media ausführender Produzent.



