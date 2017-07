Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta017/20.07.2017/11:30) - In der außerordentlichen Hauptversammlung der HETA ASSET RESOLUTION AG am 30.06.2017 wurde gemäß Punkt 18.10. der Satzung der HETA idF vom 29.06.2016 der Beschluss über eine vor Fälligkeit stattfindende Verteilung des Vermögens zur Befriedigung der Gläubiger gefasst.



HETA gibt bekannt, dass mit heutigem Tage die notwendigen organisatorischen und systemtechnischen Vorbereitungen abgeschlossen sind und die jeweiligen auf die berücksichtigungsfähigen nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten entfallenden Beträge gemäß der beschlossenen Zwischenverteilungsquote von 69,00 % (bezogen auf den auf 64,40 % herabgesetzten Nennwert bzw. ausstehenden Restbetrag per 01.03.2015 samt bis dahin aufgelaufener Zinsen) in einem Gesamtbetrag von rund EUR 5,8 Mrd. mit heutigem Tage zur Auszahlung kommen werden bzw. für strittige und ungewisse Ansprüche hinterlegt werden.



