Gerade war die Aktie wieder auf dem Weg nach oben, hatte sich aus der charttechnischen Gefahrenzone herausgekämpft, da meldete der Online-Schuhhändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111) am Dienstagmorgen die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und schwupp - ging es wie in einem defekten Fahrstuhl abwärts. Denn Umsatz und Gewinnmarge lagen im ersten Halbjahr nicht nur klar unter dem, was die Analysten erwartet hatten, sondern macht es auch fraglich, ob die unternehmenseigene Wachstumsprognose von 20-25 Prozent für 2017 erreicht werden kann.

Den Gewinn taxierte Zalando für die ersten sechs Monate 2017 auf 100 bis 106 Millionen Euro (101 Millionen im ersten Halbjahr 2016), die Marge fiel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 ...

