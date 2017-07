Köln (ots) - Lebensmittelhändler unterstützt gesunde Ernährung und Lernen



REWE verteilt kostenlos Schultüten zur Einschulung. Diese sind prall gefüllt mit leckeren und gesunden Lebensmitteln und kleinen Helfern für den Schulalltag. Außerdem gibt es Informationen rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Zusammen mit ihren Eltern können Kinder die Tüten am Samstag vor Beginn des Schuljahres in ihrem REWE- oder nahkauf-Markt abholen.



Eine ungewohnte Umgebung, neue Mitschüler, erstmals Unterricht: Viele Eindrücke warten auf die ABC-Schützen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Wer sich jedoch gut und ausgewogen ernährt, kommt besser durch den Tag und ist leistungsfähiger. Apfel, Birne, Banane, Orange und eine Kiwi mit Löffel, dazu ein Müsliriegel, ein Erfrischungsgetränk und eine kleine Portion Honig - viele frische und gesunde Lebensmittel warten in der Schultüte auf die Erstklässler. Gleichzeitig repräsentieren sie die ideale Mahlzeit für das Frühstück oder den Pausensnack. Auch praktische Schulutensilien sind in der Schultüte zu finden. Diesmal sind es ein Lesezeichen mit Lineal und ein Stundenplan, die entsprechend der Schultüte mit Motiven aus den Disney/Pixar-Filmen "Cars 3" oder "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" gestaltet sind. Der beiliegende Reflektor für den Ranzen oder die Kleidung ist hilfreich für den sicheren Weg zur Schule im Dunkeln.



In vielen REWE-Märkten unterstützen Verkostungen und Informationsangebote zum Thema Ernährung die Schultütenaktion. Informationsblätter und Flyer in der Schultüte klären insbesondere die Eltern über die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung auf. Das Thema "Gesunde Ernährung" ist gleichzeitig Kernkompetenzbereich und Herzensangelegenheit von REWE. Bereits seit 2000 begeistert das Unternehmen gemeinsam mit dem Verein "5 am Tag" Kinder und Erwachsene für einen gesunden Lebensstil. "5 am Tag" bedeutet: Jeder, der sich gesund ernähren will, sollte jeden Tag mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse essen.



Die ersten Schultüten werden in diesem Jahr am 29. Juli in Bremen, Niedersachsen und Sachsen verteilt, die letzten am Samstag vor der Einschulung in Baden-Württemberg und Bayern am 09. September. Coupons gibt es in den Handzetteln der REWE-Märkte.



Aktionstermine:



Bremen, 29.07.2017 Niedersachsen, 29.07.2017 Sachsen, 29.07.2017 Thüringen, 05.08.2017 Sachsen-Anhalt, 05.08.2017 Hessen, 12.08.2017 Rheinland-Pfalz, 12.08.2017 Saarland, 12.08.2017 Nordrhein-Westfalen, 26.08.2017 Brandenburg, 26.08.2017 Mecklenburg-Vorpommern, 26.08.2017 Berlin, 02.09.2017 Hamburg, 02.09.2017 Schleswig-Holstein, 02.09.2017 Bayern, 09.09.2017 Baden-Württemberg, 09.09.2017



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de