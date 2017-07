Frankfurt/Berlin (ots) - Neues Konzept, neuer Style, neue Location: das internationale Premium-Cateringunternehmen Kofler & Kompanie lädt von 8. - 30. September 2017, rund um die Internationale Automobil Ausstellung, zur Pop-up Dinner Experience PRET A DINER. Gemeinsam mit Hauptsponsor ASTON MARTIN gastiert man in einem ehemaligen Bankgebäude in Downtown Frankfurt. Ebenfalls mit an Bord: vier Gastro-Startups aus London, die in diesem Jahr das innovative Foodkonzept prägen.



"Die Inkarnation des stylischen Pop-up Restaurants erfindet sich wieder neu: vergleichbar mit einer Stadt in der Stadt verspricht PRET A DINER 2017 alles, was eine aufregende Nacht verlangt: hervorragendes Essen, gute Drinks, heiße Partynächte, Entertainment und Kunst", betont Visionär und Initiator von PRET A DINER, KP Kofler, zugleich Gründer und CEO von Kofler & Kompanie.



Für eines von vielen Highlights wird in diesem Jahr Partner ASTON MARTIN mit einer Auswahl von aufregenden Autos sorgen und der einen oder anderen Überraschung.



Multinationales Foodkonzept



Kulinarisches Entertainment wird von vier Gastro-Startups aus London geboten: "Kricket" verspricht moderne indische Küche, mit "Island Poké" kommt der Foodtrend des hawaiianischen Sushi-Bowls nach Frankfurt, für italienische Pasta und Wein sorgt "A.mano" und "Madam Wong" bietet moderne chinesische Küche. Alle vier Startups entspringen dem "White Rabbit Fund", der als Teil der Kofler & Kompanie Gruppe in London vielversprechende Gastro-Startups fördert und zu erfolgreichen Geschäftsmodellen ausbaut.



"London gilt als Silicon Valley für Food, als Hospitality-Hauptstadt. Mit den Food-Entrepreneuren holen wir diesen innovativen, kreativen Spirit nach Frankfurt und sind davon überzeugt, dass wir damit den Geschmack unserer Gäste treffen", so KP Kofler.



Unterhaltung wird dem Gast mit einem abwechslungsreichen Kunst- und Entertainmentprogramm geboten, das in diesem Jahr über Partner Madjid Djamegari, GIBSON Club / LUCILLE, kommt.



Details zu PRET A DINER



8. - 30. September 2017 Öffnungszeiten Restaurant / Bar: 18.00 Uhr - open end Location: Downtown Frankfurt, Junghofstraße 11 Tickets: 69 Euro pro Person (inkl. 5 Gerichten) Buchung: Tickets sind ab Anfang August via http://www.pretadiner.com erhältlich Entertainment & Foodkonzept: Details tba.



Über PRET A DINER



Vom internen Show-Case zum Pop-Up-Phänomen: 2004 präsentierte Kofler & Kompanie das erste Mal die PRET A DINER-Kollektion, brachte Lifestyle ins Cateringgeschäft. Neben Food-Trends wurden Tischkultur, Kunst und Ambiente im Zeitgeist präsentiert. Jede Kollektion entstand in enger Zusammenarbeit mit talentierten, kreativen und hoch dekorierten Küchenchefs aus der ganzen Welt.



Im Februar 2011 entwickelte KP Kofler das Konzept zu einem Pop-Up Restaurant weiter, das seitdem mehrmals jährlich in verschiedenen europäischen Städten gastiert. So ist das Dining Konzept seit 2011 in Berlin, Frankfurt, London, Zürich und Basel aufgepoppt.



OTS: Kofler & Kompanie GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74861 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74861.rss2



Pressekontakt: Bildmaterial und weitere Infos erhältlich bei: Kofler & Kompanie GmbH Head of Marketing & PR Kristin Posch T:+49 30 25 92 89 35 Mobile: +49 151 195 0 76 36 E-Mail: kposch@koflerkompanie.com www.koflerkompanie.com