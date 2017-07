Trotz eines richtungsweisenden Urteils zur Kündigung von Bausparverträgen im Februar sind noch nicht alle Kämpfe um die Kündigungsgründe ausgefochten. Nun wurde ein Prozesstermin am BGH aufgehoben.

Wo es heute auf Bankkonten Nullzinsen oder für Vermögende bisweilen sogar Strafzinsen gibt, erscheinen Bausparverträge aus den 1990er-Jahren mit ihrer Verzinsung von drei und mehr Prozent im Vergleich zu ähnlich sicheren Geldanlagen als hochattraktiv.

Das hatten sich offenbar auch zwei Besitzer von Bausparverträgen gedacht, denen die BHW in den Jahren 2014 und 2015 gekündigt hatte. Als Grund führte die BHW an, dass die Kunden ihre Bausparverträge bereits voll angespart hätten - jedenfalls dann, wenn man die Bonusansprüche einrechne. Die Kunden wollten jedoch nicht hinnehmen, dass auch die Boni berücksichtigt wurden. Schließlich werden diese nur ausgezahlt, wenn der Kunde auf ein Bauspardarlehen ausdrücklich verzichtet. Das bestätigt auch ein Sprecher der BHW auf Nachfrage. Solange aber die Bausparsumme nicht voll angespart wurde, bestand noch die Möglichkeit auf ein Darlehen. Die Kunden klagten.

Das Oberlandesgericht Celle gab ihnen Recht: BHW hätte nicht kündigen dürfen. Die Bausparkasse ging in Revision. Am kommenden Dienstag hätte der Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt werden sollen. Nun wurde der Termin aufgehoben, weil die Bausparkunden ihre Klagen zurückzogen.

"Wir haben uns außergerichtlich mit den Klägern geeinigt", ...

