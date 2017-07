Bonn - Ohne Impulse von der Konjunkturseite gab die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gestern nochmals um 2 Basispunkte auf 0,54% nach, so die Analysten von Postbank Research.Der Markt befinde sich in einer Korrekturphase, nachdem die Kapitalmarktzinsen von der letzten Juni-Woche bis Mitte vergangener Woche deutlich gestiegen seien. Auslöser dieser Aufwärtsbewegung seien Äußerungen Draghis gewesen, die auf eine allmähliche Abkehr der EZB von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik hingedeutet hätten. In der derzeitigen Korrektur nach unten dürften sich denn auch Vermutungen niederschlagen, dass sich Draghi auf der heutigen EZB-Pressekonferenz sehr zurückhaltend äußern oder sogar wieder ein Stück zurückrudern werde. (20.07.2017/alc/a/a)

