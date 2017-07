Unterföhring (ots) -



20. Juli 2017. Was wäre, wenn Angestellte selbst entscheiden, wer ihr neuer Chef wird? In den USA ist Collaborative Hiring mittlerweile ein beliebtes und gängiges Einstellungsverfahren. Hierzulande werden neue Mitarbeiter immer noch vom Chef eingestellt. kabel eins wagt in "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir!" ab Dienstag, 25. Juli 2017, um 20:15 Uhr ein spannendes Job-Experiment: In vier Betrieben wählen die Mitarbeiter den, der sie in Zukunft führen soll. Drei Bewerber wollen den Job, eine Woche lang müssen sie Aufgaben in unterschiedlichen Abteilungen der Firma übernehmen. Was die Stellen-Anwärter nicht ahnen: Sie werden dabei von der kompletten Belegschaft beobachtet. Wie reagieren Mitarbeiter, wenn sie plötzlich mit den Augen eines Chefs blicken und für das Unternehmen verantwortungsvolle und nachhaltige Entscheidungen treffen müssen? Wird es eine Wahl nach Sympathie? Oder sind der Belegschaft Macherqualitäten wichtiger?



In der ersten Folge sucht die Traditions-Bäckerei "Der Brotmacher" einen neuen Bezirksleiter. Er soll Verantwortung für zehn Filialen und rund 50 Mitarbeiter übernehmen. Karoline Bronnbauer, Bäckereifachverkäuferin und seit elf Jahren im Unternehmen, freut sich auf die Bewerber: "Ich bin gespannt, wie sie sich uns gegenüber verhalten. Schließlich denken sie ja, dass die Geschäftsführung entscheidet." Gleich beim ersten Probearbeiten ist für die Job-Anwärter Jessica (26, Objektleiterin), Karim (40, Außenhandelskaufmann) und Konrad (57, Konditormeister) Nachtschicht angesagt. Einzeln heißt es in der Warenproduktion Brote formen, Brezeln schlingen und süße Teilchen füllen. Und das nicht nur unter den kritischen Blicken von Produktionsleiter Kai Männel. Auch der Rest der Belegschaft verfolgt über Monitore, wie sich die Bewerber schlagen. Wer überzeugt durch handwerkliches Geschick? Wer punktet im Kontakt mit Kunden? Und wer erobert schließlich die Herzen der Mitarbeiter so, dass sie sagen: "Das ist unser neuer Chef."?



In weiteren Folgen wählen die Mitarbeiter eines Fleischgroßhandels, Freizeitparks und Autohofs einen neuen Vorgesetzten. Die Sendung wird produziert von Tower Productions GmbH in Köln.



