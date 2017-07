Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Als Reaktion auf die Verhaftung deutscher Staatsbürger hat die Bundesregierung die Reise- und Sicherheitshinweise für Türkei-Reisen verschärft. "Wir können daher gar nicht anders, als unsere Reise- und Sicherheitshinweise in die Türkei anzupassen", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin.

Das Auswärtige Amt rät jetzt allen Türkei-Reisenden zu erhöhter Vorsicht und empfiehlt, sich in die Listen für Deutsche im Ausland bei Konsulaten und der Botschaft einzutragen. Gabriel will auch die deutschen Exportbürgschaften (Hermes-Bürgschaften) und europäische Vorbeitrittshilfen für Ankara in Milliardenhöhe auf den Prüfstand stellen. "Auch darüber werden wir in den nächsten Tagen und Wochen reden müssen", betonte Gabriel.

Die Bundesregierung zieht damit die Daumenschrauben gegenüber Präsident Recep Tayyip Erdogan an und zielt auf die Wirtschaft des Landes. In diese Richtung geht auch, dass Berlin die Gespräche über die Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei auf Eis legen will. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion geben kann", legte Gabriel nach. Er folgte damit einem Vorstoß von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Der Außenminister hatte für die Verschärfung des Kurses sogar seinen Sommerurlaub unterbrochen und Schulz hinzugezogen. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich der Außenminister telefonisch abgestimmt. Den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer wolle er noch anrufen und darüber unterrichten, kündigte Gabriel an.

