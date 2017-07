Dreilinden / Berlin (ots) - Angesagte Technik-Trends zu günstigen Preisen gibt es ab jetzt bei eBay in der neuen Technik-Welt "Cool! Günstig! Trendy!" unter https://www.ebay.de/rpp/cool-guenstig-trendy. Hier findet sich auf einen Blick alles, was das technikaffine Herz höherschlagen lässt: günstige Smartphones, nützliche und lustige Gadgets, professionelle Drohnen oder Smart-Home-Ausstattung. Für Sportliebhaber sind hilfreiche Smartwatches, Tracker und E-Boards dabei. Vom 20. Juli bis 2. August 2017 warten dort außerdem ausgewählte Top-Deals zu besonders günstigen Preisen.



Top-Deals vom 20. bis 23. Juli 2017



- Ninetec Kameradrohne mit Funktion für Smartphone-Liveübertragung für 39,99 EUR



- Ninetec E-Board mit zusätzlicher App-Steuerung in 5 Farbvarianten für 179,99 EUR



- Lenovo K6 Dual-Sim 5 Zoll Smartphone für 119,90 EUR



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter http://www.ebayinc.com.



OTS: eBay GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6657.rss2



Pressekontakt: Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc Dreilinden Tel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.de Auf unserer Website: presse.ebay.de



Nadine Gabriel | achtung! GmbH | Account Director Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg Tel: +49 (0)40. 450210. 821 | E-Mail: nadine.gabriel@achtung.de