Hamburg (ots) - Die Meisterquoten für die deutsche Fußball Bundesliga sind längst veröffentlicht, und sie sind gewohnt langweilig. Wer sonst als der FC Bayern soll denn Meister werden? Spannender ist da auch in der anstehenden Saison der Kampf um den Klassenverbleib. Und hierzu haben die Buchmacher von mybet jetzt ihre Einschätzungen veröffentlicht.



Unter www.mybet.com kann auf die wahrscheinlichsten Absteiger zu folgenden Quoten gewettet werden:



Hannover 96: 2.30 Mainz 05: 2.75 HSV: 3.00 SC Freiburg: 3.25 FC Augsburg: 3.50 Eintracht Frankfurt: 5.00



Aufsteiger VfB Stuttgart zählt mit Quote 6.00 etwas überraschend nur zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten. Und weil die Buchmacher alle 18 Teams mit einer Quote bedacht haben, darf auch der FC Bayern nicht fehlen. Die Quote auf Abstieg des Rekordmeisters liegt bei 4.000.00.



