THOMAS SABO feiert im Jahr des 10-jährigen Bestehens der Rebel at heart Herrenkollektion ihre Handschrift: Die Highlights der ab sofort erhältlichen Kollektion bestechen mit Kontrasten von geschwärztem 925er Sterlingsilber und handverlesenen Steinen, ikonischen Details sowie der maskulinen Ästhetik der handgearbeiteten Schmuckstücke und Uhren.



Firmengründer Thomas Sabo: "Mit 10 Jahren Rebel at heart haben wir das Herrenschmucksegment geprägt. Unsere Rebel at heart Designsprache trifft den Zeitgeist, paart Progression mit der Symbolik jahrhundertealter Kulturen und vereint dies in einer ebenso erlesenen wie symbolstarken Schmuckkollektion. Die wachsende Nachfrage unserer Kunden reflektiert damit das Streben vieler Menschen nach Individualität."



Neuheiten wie die von buddhistischen Malas inspirierten Power Necklaces und Bracelets, die Rebel Skull Serie mit Fleur-de-lys-Verzierungen sowie ikonische Anhänger, Siegelringe und Ohrringe mit Nietenoptik und Center Stones im Pyramidenschliff sind ab sofort in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich.



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



