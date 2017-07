München (ots) -



Photovoltaikanlagen in rund einem Drittel der Tarife in Basisprämie enthalten



Kaum Ersparnis durch Selbstbeteiligung



Verbraucher sichern ihr Wohneigentum in der niedrigsten Hochwasser-Gefährdungsklasse (ZÜRS-Zone 1) bereits ab 28 Euro jährlich gegen Elementarschäden ab. Im Schnitt kostet die Absicherung z. B. gegen Überschwemmung, Rückstau und Starkregen 48 Euro pro Jahr.* ZÜRS-Zone 1 umfasst rund 91 Prozent der Immobilien in Deutschland.**



Teurer wird der Elementarschutz für Wohneigentum in der ZÜRS-Zone 2, in die weitere sieben Prozent der Adressen in Deutschland fallen. Dort kostet der Schutz gegen Elementarschäden im betrachteten Beispiel im Vergleich zur Basisprämie pro Jahr durchschnittlich 81 Euro mehr. Der Aufpreis liegt zwischen 28 Euro und 179 Euro - ein Vergleich verschiedener Tarife lohnt sich.



Die Absicherung von Photovoltaikanlagen verteuert die Prämie durchschnittlich um 20 Prozent, in der Spitze fallen Mehrkosten von bis zu 87 Euro pro Jahr an. In neun der 32 betrachteten Tarife ist der Schutz von Photovoltaikanlagen bereits in der Basisprämie enthalten.



Im Schnitt verringert sich der Jahresbeitrag für die Wohngebäudeversicherung durch eine Selbstbeteiligung von 250 Euro pro Jahr nur um zwölf Euro. Bei einer Selbstbeteiligung von 500 Euro steigt die Ersparnis durchschnittlich auf 26 Euro jährlich.



Vorteil bei CHECK24.de: Alle Tarife ohne Risiko einer Unterversicherung



Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Schadenfalles niedriger als der Versicherungswert, liegt eine Unterversicherung vor und der Versicherer ist zu Leistungskürzungen berechtigt. CHECK24.de garantiert, dass bei den Tarifen im Vergleich keine Kürzung wegen Unterversicherung vorgenommen wird.



*Betrachtet wurden alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Wohngebäudeversicherungstarife, Stand: 19.07.2017. Grafiken und Berechnungen zu weiteren Beispielprofilen verfügbar unter http://ots.de/C0l1T.



**Quelle: GDV - Elementargefahren: Gefährdung durch Hochwasser (http://ots.de/r8FJG)



