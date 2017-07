FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 161,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,55 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.

Die Erwartungen, dass EZB-Präsident Mario Draghi weitere Signale für eine geldpolitische Wende geben wird, sind zuletzt etwas gesunken. Der festere Eurokurs hat die Erwartungen geschürt, dass Draghi vorsichtig vorgehen wird. Insbesondere Aussagen zum Anleihekaufprogramm dürften genau beobachtet werden. Konkrete Entscheidungen werden jedoch noch nicht erwartet.

In den USA werden am Nachmittag zudem noch wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung stehen konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Kalender./jsl/jkr/stb

ISIN DE0009652644

