Nach seinem sturzbedingten Ausstieg aus der Tour de France bietet Radprofi Marcel Kittel seinen Fans ein einmaliges Andenken an fünf Etappensiege: Er versteigert eines seiner begehrten Grünen Trikots unter www.unitedcharity.de für den guten Zweck. Zusätzlich hat der aktuell schnellste Radfahrer der Welt das Trikot signiert und es damit zum absoluten Unikat gemacht. Mit dem Erlös der Auktion wird die Deutsche PSP-Gesellschaft e.V. unterstützt.



Die Organisation, die sich für Betroffene mit der seltenen Hirnerkrankung einsetzt, liegt dem Sprintstar schon lange am Herzen. Bereits in der Vergangenheit unterstützte er sie beispielsweise als Schirmherr bei Charity-Rennen. Trotz des traurigen Abschieds von der Tour, nutzt er nun seinen Erfolg für das Engagement im Einsatz für Schwerkranke und erhofft sich durch die Versteigerung des Grünen Trikots einen tollen Erlös. Wer sich die Rarität des deutschen Rekordetappensiegers bei der Tour de France sichern und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun möchte, hat noch bis zum 7. August die Möglichkeit, mitzubieten: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Gruenes-Trikot-Kittel



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,8 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



