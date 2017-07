Der niederländische Projektierer Photon Energy hat den australischen Finanzberater Pottinger mit der Investorensuche für seine australische Photovoltaik-Pipeline beauftragt. Gesucht werde Kapital für Projekte mit insgesamt mehr als einem Gigawatt Leistung.Der australische Finanzberater Pottinger Co Pty Ltd soll den niederländischen Projektierer Photon bei der Kapitalbeschaffung für dessen australische Photovoltaik-Pipeline unterstützen. Wie Photon Energy am Donnerstag mitteilte, handelt es sich dabei um Projekte mit mehr als einem Gigawatt Leistung im Staat New South Wales: das Anfang Juli präsentierte ...

