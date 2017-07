Der neue Nestle-Chef Mark Schneider hat die Erwartungen an einen radikalen Konzernumbau gedämpft. Jene Geschäftsfelder, die sich nicht so gut entwickelten, wolle der Nahrungsmittelriese sanieren. "Unsere primäre Aufgabe ist es, Underperformer aggressiv auf Kurs zu bringen", sagte der seit Jahresbeginn amtierende Manager in einem am Donnerstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...