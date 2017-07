Luxembourg - Weil Trump nur langsam mit der Umsetzung seiner Investitionspläne für die USA vorankommt und Europa sich solider als erwartet präsentiert, gewichtet Moventum in seinen Portfolios derzeit Europa über, so Moventum in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...