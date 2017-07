Berlin (ots) -



Menschen mit einer gestörten Schweißbildung meiden körperliche Anstrengung aus Angst vor Überhitzung. Betroffene Kinder werden gerne als "Bewegungsmuffel" abgestempelt. Eltern sollten jedoch hinterfragen, wenn ihr Kind jeglicher körperlicher Aktivität aus dem Wege geht, und den Kinderarzt zu Rate ziehen. Vielleicht steckt etwas ernsthaftes dahinter. Eine Ursache dafür könnte zum Beispiel die seltene Erbkrankheit Morbus Fabry sein.



"Viele Symptome des Morbus Fabry ähneln allerdings denen anderer Erkrankungen", erklärt Privatdozentin Dr. med. Nicole Muschol von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. "Dies macht es uns Ärzten nicht einfach, die Krankheit rechtzeitig zu erkennen. Der Ursache der eingeschränkten Schweißsekretion auf den Grund zu gehen ermöglicht diesen Kindern im Falle eines zugrundeliegenden Morbus Fabry eine rechtzeitige Diagnose und Therapie." Während man früher davon ausging, dass nur 1 von 117.000 Neugeborenen von Morbus Fabry betroffen ist, geben neue Studiendaten Hinweise, dass die Häufigkeit bislang unterschätzt wurde - 1 von 3.100 Neugeborenen könnte demnach betroffen sein.[1]



Besonders in den Sommermonaten sind wir gerne draußen und körperlich aktiv, je nach Temperatur eine schweißtreibende Angelegenheit. Wenn dem Körper die Fähigkeit zum Schwitzen ganz oder teilweise fehlt, kann dies ein Symptom für Morbus Fabry sein. Brennende Schmerzen in den Händen und Füßen können ein weiteres Anzeichen sein. "Schon bei Kindern ab einem Alter von zwei Jahren können diese Schmerzkrisen auffällig werden", so Dr. Muschol. Körperliche Aktivität, Temperaturveränderungen oder Stress können Auslöser für diese anfallsartig auftretenden stechenden oder brennenden Schmerzen sein. "Weitere Anzeichen für Morbus Fabry können rote Punkte, bevorzugt im Badehosenbereich, kolikartige Magen/Darmbeschwerden sowie anhaltende Müdigkeit und Erschöpfungszustände ohne erkennbare Belastung sein".



