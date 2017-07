Zusammenfassung: Die Bank of Japan beendet ihr geldpolitisches Treffen Zinsraten und Politik bleiben unverändert, dies ist nicht überraschend BOJ korrigierte Ihre Wachstumsprognosen nach oben und die Inflationsprognosen nach unten Die Bank of Japan hielt an ihrer Geldpolitik, bei ihrem Treffen im Juli, fest. Ein Ergebnis, das von den Finanzmärkten und den Ökonomen weitestgehend erwartet wurde. Die ...

