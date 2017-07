FMW-Redaktion

Nein, so furchtbar erfolgreich war der Dax in letzter Zeit ja nicht: nach dem Erreichen des Allzeithochs bei 12950 Punkten ging es bergab bis 12310 Punkte bei Ausbildung eines Doppelbodens - aber die seither stattfindende Erholung ist gelinde gesagt etwas zittrig. Nun waren ja vor allem die Profis unter den Dax-Investoren in den letzten Wochen recht pessimistisch - und lagen so falsch damit nicht.

Richtig überzeuget scheinen die Dax-Profis laut neuester Umfrage der Deutschen Börse nun nach wie vor nicht zu sein, es gibt nur eine minimal Stimmungsaufhellung: so führt das Bären-Lahger trotz eines Verlusts von -2% zur Vorwoche mit 39% nach wie vor das Feld an. Dahinter folgen die Bullen mit 34%, ein Gewinn von +1%. Neutral sind 27% (+1% zur Vorwoche).

Bei den Privatanlegern dagegen baut das Bärenlager seinen Vorsprung weiter aus und kommt nun auf 45%, +3% zur Vorwoche. Die Bullen verlieren -1% auf nun 36%, die Neutralen geben -2% ab auf nun 19%.

