"O'dreht is!" bei BIER ROYAL in der bayerischen Bier-Metropole München. MOOVIE, ein Unternehmen der Constantin Film AG, produziert für das ZDF die rasante Geschichte einer sehr erfolgreichen, sehr zerstrittenen Brauereifamilie, in der nach dem Tod des Patriarchen die Messer gewetzt werden. Ein gnadenloser Kampf um die Herrschaft über das Familienunternehmen entbrennt. Witzig und ironisch widmet sich BIER ROYAL der bayerischen Spezlwirtschaft, der Münchner Society und dem Gebräu, das alles am Laufen hält.



Unter der Regie von Christiane Balthasar ("Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte") spielen an der Seite von Gisela Schneeberger und Lisa Maria Potthoff, Ulrike Kriener, Marianne Sägebrecht, Michael Klammer sowie Robert Palfrader.



In weiteren Rollen sind u.a. Franz Pätzold, Julia Riedler, Andreas Kiendl, Fred Stillkraut und Ulrike Arnold zu sehen.



Inhalt: Das alteingesessene Münchner Familienunternehmen Arnulfbräu steht für jahrhundertealte, unumstößliche bayrische Tradition. Als der Patriarch von Arnulfbräu, Franz-Xaver Hofstetter (Andreas Giebel), stirbt, gerät diese Gewissheit ins Wanken. Gisela (Gisela Schneeberger) und Vicky (Lisa Maria Potthoff), Tochter aus erster Ehe, streiten um das Erbe und darüber, wie Arnulfbräu in die Zukunft geführt werden soll. Bayerische Wirtshaustradition oder vegane Bio-Weißwurst? Ein schonungsloser Machtkampf beginnt und führt die Brauerei nahe an den Ruin. Dabei hat die unabhängige, immer noch privat geführte Traditionsbrauerei mit global agierenden Konkurrenten und der investigativen Promireporterin Renate Rottmann (Ulrike Kriener), die gnadenlos die Machenschaften der Münchner Society aufdeckt, an sich schon jede Menge Feinde am Hals.



Produziert wird der Event-Zweiteiler BIER ROYAL von Heike Voßler. Executive Producer ist Oliver Berben. Regie führt Christiane Balthasar. Hinter der Kamera steht Emre Erkmen. Die Redaktion beim ZDF hat Günther van Endert. Die Dreharbeiten laufen noch bis 5. September 2017 in München und Umgebung. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



