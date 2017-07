München (ots) -



Oliver Kalkofe & Peter Rütten vs. René Weller & Peter Althof.



Der schöne René... Eine Box-Legende...



Zwei Europameister... Zwei Filmkunstkritiker...



Oliver Kalkofe und Peter Rütten schauen ganz genau hin. Denn in dem Macho Man-Wirrwarr aus Liebe, Eifersucht, Kampfsport und Drogen kann man schnell den Überblick verlieren.



SchleFaZ: Macho Man - Freitag, 21. Juli um 22:10 Uhr auf TELE5 und im Anschluss 7 Tage, auf www.tele5.de, kostenlos verfügbar.



