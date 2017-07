Nach dem Anstieg vom Mittwoch, der S&P-500 und Nasdaq-Composite auf neue Rekordstände führte, dürften die US-Börsen zunächst eine Pause einlegen. Die Anleger müssen nicht nur eine neue Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten, sondern auch eine Reihe von Konjunkturdaten und die Ergebnisse zweier Notenbanksitzungen.

Noch bevor in New York die Startglocke geläutet wird, wird das Ergebnis der EZB-Ratssitzung bekannt gegeben. Den Leitzins dürfte die Europäische Zentralbank wohl bei 0,00 Prozent belassen. Spannender wird allerdings die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi. Die drängendste Frage ist, ob Draghi nun etwas zurückrudern wird, nachdem seine Äußerungen auf dem Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra unlängst als falkenhaft interpretiert wurden und den Euro nach oben trieben.

Schon bekannt ist dagegen, was bei der Sitzung der Bank of Japan (BoJ) herauskam. Diese hat ihre Inflationsprognose gesenkt und wird daher wohl vorerst an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. An den Finanzmärkten zeigten die BoJ-Aussagen kaum Wirkung. Nur die japanische Währung Yen gab zum US-Dollar etwas nach.

Von den am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten US-Unternehmenszahlen überzeugten die von T-Mobile US. Die Tochter der Deutschen Telekom hat den Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und ihre Wachstumsziele erhöht. Die Aktie steigt vorbörslich um 2,8 Prozent.

Dagegen fallen Qualcomm um 2,2 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal wegen eines Rechtsstreits mit Apple einen Gewinneinbruch erlitten. Zwar lag das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, jedoch enttäuschte der zurückhaltende Ausblick, der ebenfalls durch den Streit mit dem iPhone-Konzern und seinen Zulieferern geprägt ist.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von America Express aufgenommen. Die Aktie sinkt um 1,7 Prozent. Für die Alcoa-Aktie geht es um 3,6 Prozent nach unten. Hier wird der zurückhaltende Ausblick bemängelt.

An Konjunkturdaten stehen vor Handelsbeginn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index an. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Frühindikatoren.

July 20, 2017

