Hamburg - Die Renditen der zehnjährigen Bunds sind in der abgelaufenen Berichtswoche von 0,60% auf 0,55% gesunken, die der US-T-Notes unter 2,30% gefallen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Spekulationen über einen baldigen Kurswechsel der EZB (am 20.7. sei das EZB-Treffen) und freundliche Konjunkturdaten stünden einer gescheiterten Reform von Obamacare im Senat gegenüber. Nur wenige Anleger würden in den USA jetzt noch umfassende Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben erwarten. Damit entfalle eine erwartete Stütze für das Wirtschaftswachstum der USA.

