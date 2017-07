Unterföhring (ots) -



"Wenn man so einen orbitalen Sonnenaufgang sieht, kann das einem schon mal eine Träne ins Auge drücken", sagt Alexander Gerst. Der deutsche Astronaut und künftige ISS-Kommandant berichtet am Weltall-Themenabend bei kabel eins Doku von seinen persönlichen Eindrücken in der Schwerelosigkeit. "Ich habe realisiert, dass das All überhaupt kein besonderer Ort ist. Das All ist schwarz und leer. Der einzige besondere Ort, den ich kenne, ist unsere Erde." Außerdem bei Moderatorin Annika de Buhr zu Gast: der ehemalige Astronaut Thomas Reiter und Nicola Baumann. Die Bundeswehr-Pilotin hat die Chance, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden.



Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Zum Jahrestag dieses historischen Ereignisses widmet sich kabel eins Doku ein Wochenende lang der Faszination Weltall. Das Programm am 22. und 23. Juli 2017 nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichte der Raumfahrt und blickt in die Zukunft der Weltraumforschung.



Das Themenspezial Weltall:



Samstag, 22. Juli 2017: 11:55 Uhr: "Die 10 größten Erfolge der NASA", deutsche Erstausstrahlung 14:05 Uhr: "Apollo 13 - Rettung im All", Free-TV-Premiere 16:00 Uhr: "Faszination Weltall - Abenteuer Raumstation" Ep. 1-4, dt. Erstausstrahlung 20:15 Uhr: Talk "Doku Thema", mit Alexander Gerst, Thomas Reiter, Nicola Baumann 00:10 Uhr: "Faszination Weltall - Reise in unbekannte Weiten", dt. Erstausstrahlung Sonntag, 23. Juli 2017: 13:25 Uhr: "Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens", Free-TV-Premiere 18:10 Uhr: "Faszination Weltall - Abenteuer Raumstation" Ep. 5-6, dt. Erstausstrahlung 20:15 Uhr: "Red Planet", Spielfilm 22:05 Uhr: "Die größten Pannen der NASA", deutsche Erstausstrahlung



