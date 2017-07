IRW-PRESS: Vanadium One Energy Corp.: Führender Vanadiumexperte Patrick D. OBrien wurde zum Director of Corporate Development von Vanadium One bestellt

Führender Vanadiumexperte Patrick D. OBrien wurde zum Director of Corporate Development von Vanadium One bestellt

TORONTO, KANADA, 20. Juli 2017 - Vanadium One Energy Corp. (das Unternehmen) (TSXV:VONE, FRANKFURT:9VR1) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Patrick D. OBrien, ICD.D, MIoD, ein Certified Corporate Director, mit der neu geschaffenen Position des Director of Corporate Development betraut wurde. Herr OBrien wird auch im Board of Directors des Unternehmens vertreten sein.

Pat OBrien ist ein hochqualifizierter Unternehmensstratege mit 30 Jahren Berufserfahrung. Als langjähriger Experte für Management und Marketing ist er ein Meister in der Verhandlungsführung. Im Laufe seiner langjährigen Karriere in der Junior-Bergbaubranche konnte Herr O'Brien hervorragende analytische Fähigkeiten und einen ausgeprägten Sinn für Finanzen entwickeln, die ihn in die Lage versetzt haben, vielversprechende geologische Ziele mit hervorragendem Potenzial zu sondieren und zu lokalisieren.

Herr O'Brien ist zwar kein ausgebildeter Geologe, hat aber ein sehr gutes Verständnis von Explorations- und Bergbaukonzepten und kann Situationen und Chancen rasch und klar erfassen. Damit ist er in der Lage, die richtigen Geschäftsideale mit erstklassigen Projekten zu kombinieren. Während seiner Zeit als CEO von VanadiumCorp (PacificOre Mining, Apella Resources und Novawest Resources) konnte Herr O'Brien gemeinsam mit drei sorgfältig ausgewählten Geowissenschaftlern das weltberühmte Grundstückspaket Fe-V-Ti strategisch entwickeln, abstecken und mit vereinten Kräften übernehmen. Pat OBrien konnte sich in den vergangenen 30 Jahren, die er in dieser Branche tätig ist, als ernstzunehmender Mitbewerber positionieren, der nicht an verkürzte Wege und Schnellverfahren glaubt. Sein Erfolg basiert auf harter Arbeit, Ehrlichkeit und Integrität.

Herr OBrien meint dazu: John und sein Team von Vanadium One haben einen großartigen Plan. Ich werde die Aktivitäten bei Vanadium One Energy ebenso ankurbeln wie ich es in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen gemacht habe. Der Respekt für den großen Einsatz unseres Teams wird zweifellos die talentiertesten Fachkräfte anziehen und uns die größten Chancen eröffnen. Das funktioniert immer so. Herr OBrien weiter: Das von Vanadium One betriebene Projekt Mont Sorcier (auch als Projekt Mag Bay bekannt) ist ein Anlagewert mit einem riesigen Ressourcenvolumen. Als wir während meiner Zeit als CEO von VanadiumCorp einen großen Teilabschnitt von Mont Sorcier als eines der ersten Basisaktiva von Fe-V-Ti erwarben, war uns klar, dass Mont Sorcier enormes Potenzial hat und es zum 'Company Maker' schaffen wird. Dass dieses erstklassige Projekt nun zu Vanadium One Energy gehört und exploriert und erschlossen werden kann, ist einfach großartig. Unsere Aktionäre können sich glücklich schätzen!

John Priestner, CEO von Vanadium One Energy, meinte: Ich freue mich sehr darauf, dass Pat unserem Unternehmen mit seiner Dynamik neue Impulse verleihen wird. Wir heißen Pat OBrien als Director of Corporate Development herzlich willkommen. Pat ist sowohl in der Vanadiumbranche als auch unter den Junior-Bergbauunternehmen als führender Experte anerkannt. Wir freuen uns darauf, dass er den Wachstumsweg des Unternehmens mit seiner Erfahrung, seinem Know-how und seiner Energie bereichern wird.

Über Vanadium One Energy Corp.: Vanadium One Energy ist ein Mineralexplorationsunternehmen aus Burlington (Ontario, Kanada). Unser Hauptaugenmerk ist auf den Erwerb von Explorationsprojekten für einem kurzfristige Produktionspotential und bestehenden Produzenten gerichtet. Vanadium One Energy Corp. wird von einem erfahrenen Team von Bergbauexperten, die über umfangreiche Betriebs- und Finanzerfahrungen verfügen, geleitet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON VANADIUM ONE ENERGY CORP.

W. John Priestner President & Chief Executive Officer info@vanadiumone.com

Das Team von Vanadium One Energy lädt die Öffentlichkeit ein, für weitere Informationen die Webseite unseres Unternehmens unter www.vanadiumone.com zu besuchen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40429 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40429&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92142 L1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA92142L1094

AXC0149 2017-07-20/13:14