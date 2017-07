MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat sich bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse (MAKS) bei Moskau über deutsch-russische Projekte in der Weltraumforschung informiert. Der russische Präsident habe sich sehr interessiert gezeigt, sagte Manuela Braun vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Putin sei einige Minuten am DLR-Stand auf der MAKS gewesen und habe sich von der Vorstandsvorsitzenden Pascale Ehrenfreund unter anderem das Gemeinschaftsprojekt eROSITA erklären lassen.

eROSITA ist ein Röntgenteleskop, dass 2018 mit einem russischen Satelliten ins All starten soll. Das Projekt soll das weitgehend unerforschte Phänomen der sogenannten Dunklen Energie untersuchen und helfen, die Struktur des Universums besser zu verstehen.

Die MAKS ist Russlands größte Messe der Luft- und Raumfahrtindustrie. Mit mehr als 400 000 Besuchern 2015 gehört die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung zu den größten Fachmessen der Welt. Vor allem die militärische und die zivile Luftfahrt Russlands werden dabei mit spektakulären Flugschauen in Szene gesetzt.

Für das DLR ist die MAKS Braun zufolge eine Gelegenheit, persönliche Kontakte zu Partnern wie der Raumfahrtbehörde Roskosmos und der Akademie der Wissenschaften zu pflegen. "Für uns ist das sehr nützlich, denn man bekommt selten alle beteiligten Partner eines Projekts an einen Tisch", sagte sie. "Man merkt hier, dass es den Willen zur Zusammenarbeit gibt."/tjk/DP/fbr

AXC0151 2017-07-20/13:15