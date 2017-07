Die Bundesregierung verschärft in der Krise mit der Türkei den Ton. Außenminister Gabriel stellt Wirtschaftshilfen infrage und verschärft die offiziellen Reisehinweise. Die Maßnahmen beeindrucken Ankara wenig.

Wenn Bundesminister ihren Urlaub unterbrechen, dann geht es nicht um Kleinigkeiten. Als Sigmar Gabriel, Chef des Auswärtigen Amtes, am Mittwoch seinen Nordseeurlaub abblies, war klar, dass konkrete politische Schritte folgen würden. Es ging um die Türkei. In einem Statement kündigte Gabriel an, Reise- und Sicherheitshinweise für das Land anzupassen. Zudem müssten Investitionskredite und Wirtschaftshilfen wie Hermes-Bürgschaften ebenso überdacht werden wie Vorbereitungshilfen der EU für einen Beitritt. Man könne nicht so weitermachen wie bisher.

Spätestens seit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 türmen sich die Probleme in der Türkei auf, doch bis zuletzt hielt sich Berlin mit lauter Kritik zurück. Weil sich die deutschen Parteien nun im Wahlkampfmodus befinden, fallen die Reaktionen jedoch umso heftiger aus. Die Oppositionsparteien fordern bereits, Wirtschafts- und Finanzhilfen für die Türkei ganz einzustellen. Doch welche Druckmittel stehen überhaupt zur Verfügung? Und nützen die angekündigten Drohungen etwas?

Druck auf das bilaterale Handelsgeschäft

Die Türkei gilt als Wachstumsmarkt deutscher Konzerne wie Metro oder Daimler, doch offenbar können auch sie ins Fadenkreuz der türkischen Säuberungswelle geraten. Die türkische Regierung soll Deutschland eine Liste mit Dutzenden Namen deutscher Unternehmen übersandt haben, denen sie Terrorunterstützung unterstellt. Das wurde dem Handelsblatt in Sicherheitskreisen bestätigt. Auf der Liste, die dem Bundeskriminalamt bereits vor einigen Wochen übergeben worden sein soll, stehen unter anderem Daimler, BASF und eine deutsche Dönerbude. "Seriös ist das kaum noch zu kommentieren", sagte CDU-Innenexperte Armin Schuster dazu dem Handelsblatt.

Trotzdem: Die deutsche Wirtschaft dürfte kaum an einer weiteren Eskalation der bilateralen Beziehungen interessiert sein. Über 6800 deutsche Firmen sind in dem Land aktiv, investierten alleine seit 2013 über vier Milliarden Euro in die Türkei. Das jährliche Handelsvolumen liegt bei rund 37 Milliarden Euro. Auch wenn deutsche Konzerne einen Teilverlust kompensieren könnten, würden sie die Türkei als strategischen Standort verlieren: Viele Firmen nutzen das Land als Brücke in weitere Wachstumsmärkte in den Nahen Osten. Gabriel kündigte deswegen erst einmal nur eine "Überprüfung" der Hermes-Bürgschaften für Türkei-Geschäfte an. Wirtschaftliche Sanktionen würden der Türkei schaden, aber der deutschen Wirtschaft sicher nicht nützen.

Der Abbruch des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei

Der Deal ist einfach: Die EU überweist der Türkei bis zu sechs Milliarden Euro, dafür werden dort rund drei Millionen Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgt. Die Bundesregierung lehnte bisher ein Ende dieser Hilfen ab, weil die Gelder direkt den Schutzsuchenden in der Türkei ...

