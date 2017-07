Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem positiven Handelsbeginn bis am Mittag an Schwung verloren und notiert noch leicht im Plus. Weiterhin im Blickfeld steht die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Kommentare der EZB-Verantwortlichen. In der Nacht auf Donnerstag hatte bereits die japanische Notenbank bekanntgegeben, an ihrer lockereren Geldpolitik festzuhalten. Insgesamt würden auch von der EZB eher moderate Töne erwartet, meint ein Händler.

An der Pressekonferenz werde wohl jedes Wort von EBZ-Chef Mario Draghi auf die Goldwaage gelegt werden, hiess es am Markt. Vor allem werde auf Änderungen des Tonfalls bezüglich des Anleihenkaufprogramms geachtet. Derweil befindet sich die Berichtssaison zum ersten Semester mit einer Vielzahl von Abschlüssen, darunter auch von zwei SMI-Titeln, in voller Fahrt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.55 Uhr um 0,11% im Plus auf 9'034,30 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,01% auf 1'432,90 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,10% auf 10'288,33. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus und elf im Minus.

Im Zentrum stehen die Titel des Technologiekonzerns ABB (-3,1%), der die Anleger mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal enttäuscht hat. Mit Ausnahme des Auftragseingangs blieben die Ergebnisse hinter den durchschnittlichen Erwartungen ...

