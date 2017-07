20.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Creditreform (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Firma neovoltaic AG, 8230 Hartberg, Am Ökopark 5 hat am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt, berichtet Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform. Das Unternehmen wurde 2010 als Premium Energy GmbH in Wien gegründet, 2012 in eine AG mit Sitz in Hartberg umgewandelt und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Energiesystemen auf Basis leistungsfähiger Lithium-Eisen-Phosphat...

Den vollständigen Artikel lesen ...