Einer der führenden Anbieter Deutschlands im Bereich Fotodienstleistungen und Digitaldruck, posterXXL, hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Mindfacts eine repräsentative Umfrage zum Thema Hochzeiten in Deutschland durchgeführt. 1.000 Personen haben sich zu ihrem Auswahlverhalten bei Hochzeitsgeschenken geäußert.



In Deutschland sind Hochzeiten auch dieses Jahr ein beliebtes soziales Event: Knapp drei von vier Befragten sind auf mindestens einer Feier eingeladen. Am häufigsten feiern im Jahr 2017 die 25- bis 34-Jährigen mit einem Hochzeitspaar.



98% der in Partnerschaft lebenden Personen sind aktiv an der Auswahl eines Hochzeitgeschenks beteiligt. Doch nicht für jeden ist die Geschenkeauswahl eine Gemeinschaftsentscheidung: Jeder Vierte wählt trotz gemeinsamer Einladung das Geschenk ohne seinen Partner aus, darunter 31% der Frauen.



Handelt es sich um die Hochzeit eines Familienmitgliedes, ist drei Viertel der Deutschen ein Geschenk bis zu 150 Euro wert. Die Zahlungsbereitschaft für Hochzeitsgeschenke im Freundes- und Bekanntenkreis ist etwas niedriger ausgeprägt: knapp die Hälfte (44%) setzen sich hier ein Limit von 50 bis 100 Euro. Interessant ist, dass Männer eine höhere Zahlungsbereitschaft als Frauen zeigen.



Bei der Wahl des Geschenks orientieren sich zwei Drittel der Befragten bei der Auswahl des Präsents stets am Wunschzettel des Brautpaares. 56% legen hierbei jedoch auch Wert darauf, dass das Geschenk ihrer Meinung nach persönlich gut zum Paar passt. Jeder Fünfte gestaltet Geschenke gerne auch selbst. Frauen zeigen eine höhere Bereitschaft, im Geschenk eine persönliche Note auszudrücken. Je häufiger man eingeladen ist, desto eher verzichtet man auf eine individuelle Gestaltung des Hochzeitsgeschenks.



Geld ist als Hochzeitsgeschenk am beliebtesten. Für über die Hälfte (69%) kommt ein monetäres Geschenk in Frage. An zweiter Stelle folgen mit rund 53% Geschenke für den Haushalt (Geschirr und Möbel) und Reisen / Events / Dinner mit 44%. Fotoprodukte jeglicher Art rangieren mit 36% auf Platz 4 des Rankings. Vor allem Fotobücher (38%) und Fotokalender (32%) liegen in der Gunst vorne. Fast die Hälfte der Befragten, die gerne Geschenke selbst gestalten, können sich ein Fotoprodukt für den Gabentisch vorstellen.



Der Trend Fotoprodukte auch zu Hochzeiten zu schenken, spiegelt sich auch aus Sicht der Beschenkten wieder: Jeder Zweite würde sich auch selbst darüber freuen. Männer und Frauen gleichermaßen. Dann kann ja nichts schiefgehen.



