München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ferien am Mittelmeer stehen bei Campern hoch im Kurs. Besonders beliebte Regionen sind unter anderem die Dalmatinische Küste in Kroatien, Katalonien in Spanien und Venetien in Italien. Welche Ausstattung die Urlauber auf den Campingplätzen finden, listet der ADAC Campingführer auf - damit findet jede Zielgruppe schnell den passenden Platz. Für Familien stellt die Campingführer-Redaktion der ADAC Verlag GmbH & Co. KG die besten rund ums Mittelmeer vor.



So sind für Familien mit Kindern die direkte Strandlage und ein umfangreiches Unterhaltungs- und Animationsprogramm besonders wichtig. Damit sich kleine und große Urlauber nicht langweilen, haben sich einige Plätze viel einfallen lassen. Diese 5-Sterne-Plätze punkten speziell bei Freizeiteinrichtungen und Animation:



- Union Lido Vacanze in Cavallino-Treporti (Venetien/Italien):



Highlights: Zwei Aquaparks, unter anderem mit Wasserlandschaft für Kinder, kleiner Kinderfreizeitpark mit Achterbahn, Wildwasserbahn und Mini-Elektroautos. Dazu: Betreute Krabbelstube für die Kleinsten und großer Wellness-Komplex mit Meerblick.



- Club Camping Jesolo International in Lido di Jesolo (Venetien/Italien):



13 Meter hohe Rutsche im Stil einer Rakete am Strand, äußerst umfangreiches All-inclusive-Konzept unter anderem mit Reiten an der Lagune, Ausflügen mit dem "Piratenschiff", Kanu- und Katamaranfahrten sowie einer Gokart-Bahn.



- Camping Village Rubicone in Savignano Mare (Emilia-Romagna/Italien):



Etwa 170 Meter langer und bis zu 75 Meter breiter Sandstrand, zahlreiche Sportmöglichkeiten, unter anderem kostenfreie Segelschule und Kanukurse sowie kostenfreie Fitness-, Schwimm-, Yoga-, Judo- und Kickboxing-Kurse.



- Zaton Holiday Resort in Zaton (Dalmatien/Kroatien):



Etwa 1,5 Kilometer langer und bis zu 50 Meter breiter Sandstrand, Spiel- und Badelandschaft mit großer Rutsche und Kletterwand.



- Camping Resort Krk (Insel Krk/Kroatien):



Organisierte Bootsausflüge, großes Spielareal im Wasser vor dem Strand, Luxus-Miet-Mobilheime, professionelle Kinderbetreuung, Yogakurse am Strand sowie viele Wellnessangebote.



- Camping Strasko in Novalja (Insel Pag/Kroatien):



Etwa 2 Kilometer langer, bis zu 15 Meter breiter Strand, Hochseil-Klettergarten für Kinder und Erwachsene, Streichelzoo, Fahrten in die Altstadt mit der platzeigenen "Traktorbahn".



- Camping Resort Tamarit Park in Tarragona-Tamarit (Katalonien/Spanien):



Malerisch unterhalb der Burgruine von Tamarit gelegener Platz, Naturerlebnispfad für Kinder, Wassersportcenter - unter anderem geführte Kajak- und Schnorcheltouren sowie Stand-Up-Paddle-Kurse.



- Camping La Torre del Sol in Mont-roig (Katalonien/Spanien):



Kindergarten, großer Animations- und Kinosaal, Halfpipe für Skater, Riesen-Whirlpool mit zahlreichen Hydromassage-Liegen.



- Camping Le Sérignan Plage in Sérignan-Plage (Languedoc-Roussillon/Frankreich):



Etwa 800 Meter langer und 100 Meter breiter, feinsandiger Strand, Badewelt mit mehreren Becken, Rutschen, Insel und Palmen, dazu reichhaltig ausgestattete, aufblasbare Spiellandschaft am Meer direkt vor dem Strand.



- Camping Le Brasilia in Canet-en-Roussillon (Languedoc-Roussillon/Frankreich):



Etwa 600 Meter langer und bis zu 40 Meter breiter, feinsandiger Strand, Badelandschaft - unter anderem mit mehreren Becken, Rutsche und Wasserfall - sowie Wasser-Erlebnispark und Kinderclub.



Rund 5.500 weitere Campingplätze in ganz Europa beschreiben die beiden Bände des ADAC Campingführers: Deutschland/Nordeuropa und Südeuropa. Beide Bücher gibt es für je 22,80 Euro in den ADAC-Geschäftsstellen, im Buchhandel und im Internet unter www.adac.de/shop.



Diese Presseinformation finden Sie online mit Bildmaterial unter http://presse.adac.de.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum 1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. Die Hauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADAC e.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1 Prozent beteiligt.



OTS: ADAC SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122834.rss2



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Stefan Sielaff Tel.: (089) 7676-3196 stefan.sielaff@adac.de