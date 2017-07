London - Indien ist eines der wachstumsstärksten Länder der Welt. Langfristigen Anlegern bietet Indien die Chance, in einige sehr gute Unternehmen in einem strategisch attraktiven Markt zu investieren. Dieser Ansicht ist Rishikesh Patel, Lead Portfolio Manager des BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund (ISIN IE00BZCTLS48/ WKN A2ANZU).

Den vollständigen Artikel lesen ...