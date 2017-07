Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.472,20 +0,03% +10,54% Euro-Stoxx-50 3.512,99 +0,36% +6,76% Stoxx-50 3.163,61 +0,25% +5,08% DAX 12.499,86 +0,38% +8,87% FTSE 7.482,61 +0,70% +4,76% CAC 5.229,10 +0,25% +7,54% Nikkei-225 20.144,59 +0,62% +5,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,71 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,18 47,12 +0,1% 0,06 -17,1% Brent/ICE 49,76 49,7 +0,1% 0,06 -15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,13 1.240,80 -0,3% -3,67 +7,4% Silber (Spot) 16,20 16,27 -0,4% -0,07 +1,7% Platin (Spot) 916,25 921,00 -0,5% -4,75 +1,4% Kupfer-Future 2,71 2,71 +0,1% +0,00 +7,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Anstieg vom Mittwoch, der S&P-500 und Nasdaq-Composite auf neue Rekordstände führte, dürften die US-Börsen zunächst eine Pause einlegen. Die Anleger müssen nicht nur eine neue Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten, sondern auch eine Reihe von Konjunkturdaten und die Ergebnisse der Sitzungen von EZB und Bank of Japan.

Von den am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten US-Unternehmenszahlen überzeugten die von T-Mobile US. Die Tochter der Deutschen Telekom hat den Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und ihre Wachstumsziele erhöht. Die Aktie steigt vorbörslich um 2,9 Prozent. Dagegen fallen Qualcomm um 2 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal wegen eines Rechtsstreits mit Apple einen Gewinneinbruch erlitten. Zwar lag das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, jedoch enttäuschte der zurückhaltende Ausblick, der ebenfalls durch den Streit mit dem iPhone-Konzern und seinen Zulieferern geprägt ist.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von America Express aufgenommen. Die Aktie sinkt um 1,7 Prozent. Für die Alcoa-Aktie geht es um 1,8 Prozent nach unten. Hier wird der zurückhaltende Ausblick bemängelt.

An Konjunkturdaten stehen vor Handelsbeginn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index an. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Frühindikatoren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 243.000 zuvor: _247.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,0 zuvor: +27,6 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,1 zuvor: -1,3 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kurz vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB sowie der anschließenden Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi zeigen sich die europäischen Börsen im Plus. Die Aufschläge an den Börsen und der Rückgang des Euro auf 1,15 Dollar legen laut Beobachtern nahe, dass Draghi nach der falkenhaft aufgenommenen Rede auf dem Zentralbankertreffen in Sintra nun auf einen taubenhaften Auftritt setzen wird. Ansonsten bestimmt die Fahrt aufnehmende Berichtssaison das Geschehen. SAP (minus 0,8 Prozent) hat nach einem deutlichen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Umsatzprognosen mit Ausnahme des reinen Cloudgeschäfts angehoben und die Erwartung für das Betriebsergebnis bestätigt. Zugleich wurde ein Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die operative Marge ging allerdings stärker als erwartet zurück. Auch der Zuwachs im Cloudgeschäft fiel verhaltener aus als erhofft. Kräftig unter Druck stehen die Aktien der Fluglinien. Auslöser sei der schwache Ausblick von United Continental in den USA am Vorabend, heißt es im Handel. Easyjet fallen um 4,9 Prozent. Air France-KLM verlieren 4,2 Prozent und die British-Airways-Mutter IAG 2,1 Prozent. Für Lufthansa geht es um 6 Prozent nach unten. Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs ungebremst fortgesetzt und den Gewinn mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr setzt sich die US-Tochter der Deutschen Telekom nun ambitionierte Ziele. In der Folge legt die Aktie der Deutschen Telekom um 1 Prozent zu. Ein überraschend optimistischer Ausblick der finnischen Wärtsilä lässt die Aktie des Schiffsausrüsters um 5,7 Prozent springen. Der Autozulieferer Hella (plus 2,2 Prozent) hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr per Ende Mai um 3,7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro gesteigert. Insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte habe sich das Umsatzwachstum durch zahlreiche neue Produktionsanläufe wie erwartet stark beschleunigt, heißt es. Adva brechen nach sehr schwachen Zahlen um 15,3 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.26 Uhr Mi, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1509 -0,07% 1,1517 1,1526 +9,4% EUR/JPY 129,24 +0,07% 129,15 128,72 +5,1% EUR/CHF 1,1025 +0,24% 1,0999 1,0995 +2,9% EUR/GBP 0,8893 +0,55% 0,8844 1,1311 +4,3% USD/JPY 112,29 +0,13% 112,14 111,69 -3,9% GBP/USD 1,2943 -0,61% 1,3022 1,3037 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Aufschlägen haben die Börsen in Asien am Donnerstag den Handel beendet. Händler verwiesen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite erneut auf Rekordstände geklettert waren. Daneben standen vor allem die Notenbanken im Fokus. Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Inflationsprognose gesenkt und dürfte damit an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. Gleichwohl hatten die Aussagen kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen. Lediglich der Dollar zog gegenüber dem Yen leicht an. Daneben profitierte der japanische Aktienmarkt von positiven heimischen Exportdaten. In Sydney schoben erneut Bankenwerte den Markt an. Sie profitierten erneut davon, dass die verschärften Anforderungen an die Banken erst 2020 erfüllt werden müssen. Australia & New Zealand Banking gewannen weitere 2,9 Prozent, für Westpac Banking ging es um 2,4 Prozent nach oben, National Australia Bank verbesserten sich um 1,6 Prozent und Commonwealth Bank of Australia um 0,9 Prozent. Die Ölpreise gaben in Asien leicht nach, trotz gesunkener US-Ölvorräte. Vor allem die weiter steigende US-Produktion bleibe ein Belastungsfaktor für den Markt, sagte ein Beobachter. Aktien der Ölbranche legten jedoch zu. In Tokio erhöhten sich Inpex um 1,0 Prozent, für Japan Petroleum ging es um 1,5 Prozent nach oben. In Australien gewannen Woodside Petroleum 0,7 Prozent. Santos verbesserten sich um 8,3 Prozent nach einer erhöhten Förderquote für das Gesamtjahr. Zudem macht das Unternehmen Fortschritte beim Schuldenabbau und hat weitere Kostensenkungen angekündigt. Der Goldpreis gab mit der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten weiter nach.

CREDIT

Am Donnerstag kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) zurück. Richtungsweisend für die Entwicklung am Nachmittag wird das Kommunique der Europäischen Zentralbank (EZB), welches um 13.45 Uhr veröffentlicht wird. Dabei geht es um die Frage, ob die EZB auf die Option einer nochmaligen Anhebung der monatlichen Anleihekäufe verzichten wird. Während die Commerzbank damit rechnet, dass dieser Passus gestrichen wird, erwartet die DZ Bank ihn unverändert in dem Kommunique. Sollte der Passus gestrichen werden, dürfte in der Folge der Anleihemarkt unter Druck geraten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Akorn-Aktionäre stimmen Übernahme durch Fresenius Kabi zu

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat eine wichtige Hürde zur geplanten Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn genommen. Die Akorn-Aktionäre gaben am Mittwoch grünes Licht für den Deal: Auf einer Aktionärsversammlung stimmten 83,9 Prozent der ausstehenden bzw. 99,7 Prozent der dort vertretenen Aktien für die vom Akorn-Management empfohlene Übernahme durch Fresenius Kabi. Die Transaktion muss auch noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Amadeus Fire wächst dank Personalvermittlung

Der Zeitarbeitsvermittler Amadeus Fire hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 88,7 Millionen Euro erreicht, ein Plus von 6,2 Prozent. Außer der Dienstleistung Interim-/Projektmanagement trugen alle Dienstleistungsbereiche zu der Steigerung bei, wie die Frankfurter mitteilten. Insbesondere der Umsatz in der Personalvermittlung stieg mit einem Plus von über 44 Prozent im Vorjahresvergleich stark.

