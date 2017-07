Philogen S.p.A., ein im Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen, gab heute eine Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung mit Boehringer Ingelheim bekannt, um neue Therapeutika basierend auf niedermolekularen Substanzen mittels Philochems firmeneigener "Encoded Self-Assembling Chemical (ESAC) Library" Technologie zu entdecken und optimieren.

"Wir sind sehr erfreut eine neue Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim, einem sehr innovativen Pharmaunternehmen mit einer langen Tradition in den Feldern der Proteintherapeutika und der klassischen Arzneimittel, bekannt geben zu können. Nach der anfänglichen klinischen Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim im Bereich der Immunonkologie, die in 2016 bekannt gegeben wurde, unterstreicht diese zweite Partnerschaft die guten Beziehungen zwischen den beiden Firmen. Beide Firmen engagieren sich um die Entwicklung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe gegen Krankheiten die nur unzureichend behandelbar sind und die Patienten einen medizinischen Nutzen bieten.

Die ESAC Technologie ist ideal um synergistische chemische Fragmente zu identifizieren, die an der Oberfläche des Zielproteins benachbarte Bindestellen erkennen. Wir sind überzeugt, dass die ESAC Technologie die Hit und Lead Discovery ermöglicht und die starke, bestehende Medizinalchemie-Technologien von Boehringer Ingelheim ergänzt.", kommentierte Prof. Dario Neri, Mitbegründer und Präsident des Wissenschaftlichen Beratungskomitees von Philogen.

Die ESAC Technologie ist eine innovative, firmeneigene Methode zur Konstruktion und Selektion von Bibliotheken DNS-kodierter chemischer Moleküle in noch nie dagewesener Grösse und Qualität. ESAC Molekülbibliotheken, die mittels kombinatorischer Selbstorganisation in sehr hoher Reinheit hergestellt werden, unterscheiden sich von konventionellen Bibliotheken, die sich aus einzelnen Pharmakophoren zusammensetzen.

Darryl McConnell,Leiter des Boehringer Ingelheim Forschungsstandorts Wien, äusserte zu der Zusammenarbeit: "Wir sind begeistert über die Möglichkeit Philochems DNS-kodiert Molekülbibliotheken anzuwenden um Medikamente gegen heikle Proteine zu entwickeln. Wir glauben, dass Philochems einzigartige Technologie zusammen mit Boehringer Ingelheims Fähigkeiten in der Entwicklung neuer Medikamente, die Optimierung von ersten Hits zu wirksamen Kandidaten für klinische Studien beschleunigen könnte."

Finanziellen Rahmenbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über die Philogen Gruppe

Philogen ist ein schweizerisch-italienisches, klinisch forschendes Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von neuartigen biopharmazeutischen Produkten beschäftigt. Philogens Strategie beinhaltet die gezielte Anreicherung von bioaktiven Wirkstoffen, z.B. Zytokinen oder Medikamenten, mit Hilfe von Antikörpern und Liganden, die an krankheitsspezifische Antigene binden. Diese Technologie hat eine starke, firmeneigene Pipeline von klinischen sowie präklinischen Präparaten für eine Reihe von Krankheitsindikationen hervorgebracht. Philogen hat seinen Hauptgeschäftssitz in Siena (Italien) und führt Forschungsaktivitäten über sein Tochterunternehmen Philochem in Zürich (Schweiz) durch. Philogen ist ein unabhängiges Unternehmen und hat Vereinbarungen mit mehreren großen Pharmaunternehmen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.philogen.com

Über Philochem's ESAC Platform und über DNS-konjugierte Molekülbibliotheken

Die firmeneigene ESAC Platformtechnologie und DNS-kodiert Molekülbibliotheken wurden von Wissenschaftlern der Philochem in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. Dario Neri an der ETH Zürich in den letzten zehn Jahren entwickelt. Die beiden mächtigen und komplementären Technologien erlaubt die Selektion von bis zu einer Milliarde niedermolekulare Verbindungen und die Optimierung von Hits in einer voll automatisierten, DNS-gelinkten, fragmentbasierten Art und Weise.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170720005066/de/

Contacts:

Philogen

Monica Patti

monica.patti@philogen.com