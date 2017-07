Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chemische Industrie wird für 2017 deutlich zuversichtlicher

Die chemisch-pharmazeutische Industrie Deutschlands hat im ersten Halbjahr Fahrt aufgenommen. Da auch im weiteren Jahresverlauf gute Geschäfte im In- und Ausland erwartet werden, ist der Branchenverband VCI nun deutlich zuversichtlicher für 2017. Im ersten Halbjahr stieg die Produktion in der drittgrößten Branche in Deutschland nach der Fahrzeug- und der Maschinenindustrie um 1,5 Prozent, wie der VCI auf seiner Halbjahrespressekonferenz mitteilte.

EZB: Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Mai

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Mai erhöht, wobei sich der Kapitalexport über Direkt- und Portfolioinvestitionen deutlich abschwächte. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 30,1 (Vormonat: 23,5) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz stieg auf 26,9 (25,2) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 189,6 (181,9) Milliarden Euro zunahmen und die Einführen auf 162,6 (156,7) Milliarden Euro.

Höhere Staatsschulden im Euroraum im ersten Quartal 2017

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im ersten Quartal 2017 gestiegen. Der öffentliche Schuldenberg erhöhte sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 89,5 von 89,2 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen kletterten die Verbindlichkeiten auf 9,70 von 9,59 Billionen Euro. In der EU-28 stieg die Staatsschuldenquote auf 84,1 von 83,6 Prozent entsprechend 12,5 nach 12,39 Billionen Euro.

Deutschland nimmt türkische Wirtschaft ins Visier

Als Reaktion auf die Verhaftung deutscher Staatsbürger hat die Bundesregierung die Reise- und Sicherheitshinweise für Türkei-Reisen verschärft. Gleichzeitig stellt Berlin die wirtschaftliche Kooperation mit Ankara offen in Frage. "Wir können gar nicht anders, als unsere Reise- und Sicherheitshinweise in die Türkei anzupassen", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin.

Unions-Außensprecher Hardt fordert Befassung der Nato mit Türkei

Angesichts der verschärften Spannungen mit der Türkei hat der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, eine Befassung der Nato mit dem Verhalten Ankaras gefordert. "Ganz entscheidend ist, dass wir das im Nato-Rat besprechen, die Art und Weise, wie die Türkei mit unseren gemeinsamen Werten von Freiheit, Gewaltenteilung und Rechtstaatlichkeit umgeht", verlangte Hardt im ZDF-Morgenmagazin.

Polens Präsident lehnt Treffen mit EU-Ratspräsident zu Justizreform ab

Polens konservativer Präsident Andrzej Duda hat ein Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk zu Gesprächen über die umstrittene Justizreform in seinem Land abgelehnt. Aus Sicht des Staatschefs gebe es "keine Grundlage dafür, dass der Chef des europäischen Rates interveniert", sagte Dudas außenpolitischer Berater Krzysztof Szczerski nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Tusk müsse das Thema in Brüssel, nicht in Warschau ansprechen.

EU und London schließen Verhandlungsrunde zum Brexit ab

Die EU und Großbritannien schließen ihre erste mehrtägige Verhandlungsrunde über den Brexit am Donnerstag ab. Die EU-Kommission kündigte für den Mittag (12.15 Uhr) eine Pressekonferenz "nach der zweiten Runde" der Austrittsverhandlungen an. EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der aus London angereiste Brexit-Minister David Davis werden danach in der Residenz des britischen Botschafters in Brüssel an einem Mittagessen teilnehmen.

