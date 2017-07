Hamburg (ots) - Laut Ludovic Subran, Chefvolkswirt bei Euler Hermes, sind die jüngsten Ergebnisse der EZB-Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken (Bank Lending Survey, BLS) unter zwei Aspekten positiv: "Nach einer weiteren Lockerung der Kreditstandards für Unternehmen im 2. Quartal ist die Nachfrage weiter gestiegen und Banken gehen davon aus, dass dieser Trend anhält. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich bei den privaten Baukrediten ab. Da die Kreditvergabestandards deutlich unter dem historischen Durchschnitt liegen, gibt es auch im 3. Quartal noch Luft für weitere Lockerungen."



Für Subran ist das eine wichtige Entwicklung: "Die positiven Signale von der Kreditseite sprechen für einen baldigen Ausstieg der EZB aus der ultra-lockeren Geldpolitik. Einige Beobachter halten einen geldpolitischen Kurswechsel angesichts der guten Euroraum-Konjunktur für längst überfällig. Dennoch werden der Euro-Wechselkurs und der europäische Anleihenmarkt empfindlich auf die leisesten Andeutungen der EZB reagieren. Am wichtigsten erscheint vor diesem Hintergrund das Erwartungsmanagement der EZB vor der Ankündigung, die monatlichen Anleihekäufe zu verringern. Wir halten eine Tapering-Ankündigung im Zuge der September-Sitzung für wahrscheinlich."



