Der Besuch in Paris rund um den französischen Nationalfeiertag hat US-Präsident Donald Trump beeindruckt - "super-duper" sei die Militärparade zum 14. Juli auf den Champs-Élysées gewesen. Trump dient sie als Inspiration.

Eine prunkvolle Machtpräsentation Frankreichs hat schweren Eindruck beim amerikanischen Präsidenten gemacht. "Es war eine der schönsten Paraden, die ich je gesehen habe. Es war super-duper", sagt Donald Trump in einem Interview mit der New York Times über die Parade zum französischen Nationalfeiertag in Paris. Und er hat eine Idee. "Tatsächlich sollten wir so etwas eines Tages auf der Pennsylvania Avenue machen."

Die Straße verbindet die Gegend um ...

