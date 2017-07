Mainz (ots) - Samstag, 22. Juli 2017, 16.15 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast in der "Urlaubsträume"-Sendung sind: Johann Lafer, Alexander Herrmann, Nelson Müller und Maria Groß.



Samstag, 22. Juli 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel



Moderation: Yve Fehring



Bademeister dringend gesucht! - Sommer, Sonne - Schwimmbad zu Rechtsrock in Thüringen - Themar wehrt sich gegen Neonazis Ein Jahr nach Attentat von München - Leben mit dem Verlust Hammer der Woche - Halbsanierte Straße in Hessen



Sonntag, 23. Juli 2017, 9.05 Uhr



sonntags



Moderation: Andrea Ballschuh



Ein Sommer auf der Alm ist für viele Menschen ein großer Traum. Doch wie ist das Leben dort wirklich? Wir haben Menschen begleitet, die ihren Sommer auf einer Alm verbringen. Die Sendung porträtiert drei junge Menschen, die die Mitterhaus-Alpe im Retterschwanger Tal im Sommer bewirtschaften: Sie versorgen Kühe und Schweine und machen selbst Käse, der an vorbeikommende Wanderer verkauft wird.



"sonntags" zeigt außerdem Menschen, die die Kulturlandschaft Alm retten wollen. Denn sobald eine Alm nicht beweidet wird, holt die Natur sie sich zurück.



Sonntag, 23. Juli 2017, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten



Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum in Mainz



Andrea Kiewel präsentiert den großen Mallorca-"Fernsehgarten" live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Peter Wackel, Tim Toupet, Anna-Maria Zimmermann, Jürgen Drews, Jürgen Milski, Jörg & Dragan, Antonia aus Tirol, Die Zipfelbuben, Olaf Henning, Markus Becker und andere.



Sonntag, 23. Juli 2017, 0.30 Uhr



Peter Hahne



Thema: Schülerboom und Lehrerschwund - Wie krank sind unsere Schulen?



Gäste:



Frauke Heiligenstadt, Kultusministerin Niedersachsen, SPD Josef Kraus, Ehem. Präsident Lehrerverband



