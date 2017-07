Hamburg (ots) -



Es brodelt im Ferienhaus, könnte man meinen. Denn endlich ist genügend Zeit, sich etwas Leckeres zu kochen. Aber häufig bleibt die Ferienhausküche kalt. Dabei ist sie für fast 73 Prozent der Ferienhausurlauber ausschlaggebend für die Wahl der Unterkunftsform. Welche Bedeutung das Kochen einnimmt und wie kulinarisch es wirklich im Ferienhausurlaub zugeht, hat Belvilla in einer repräsentativen Online-Umfrage erhoben.



Kochen im Ferienhaus ist Gemeinsamzeit



Egal, was auf den Teller kommt: Im Ferienhaus schwingen alle gemeinsam oder zumindest abwechselnd den Kochlöffel (62,6 Prozent). Während zuhause immer noch das weibliche Geschlecht überwiegend die Küchenarbeit übernimmt (45 Prozent), wird Kochen im Ferienhausurlaub für 44,6 Prozent zum gemeinsamen Event. Und was machen die Männer? Ganz egal, ob zu Hause oder im Urlaub - nur etwa jeder zehnte Mann schnallt sich regelmäßig die Kochschürze um.



Sauber und praktisch muss die Küche sein



Für 72,8 Prozent der Ferienhausurlauber ist die Möglichkeit zu kochen und sich selbst zu verpflegen, ausschlaggebend für die Wahl der Unterkunft. Die sollte modern und stilvoll sein, so lautet seit Jahren der Trend. Doch wie ist es um die Ferienhausküchen bestellt? 74,6 Prozent der befragten Urlauber legen Wert auf Sauberkeit, 60,6 Prozent auf praktische Aspekte. Ob die Küche alt oder neu ist, spielt dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Nur knapp 30 Prozent der Befragten sagen, dass ihnen eine neuwertige Küche wichtig oder sehr wichtig ist.



Nur jeder vierte Ferienhausurlauber kocht täglich



26,6 Prozent der Befragten kochen täglich im Ferienhaus. Leicht mehr als die Hälfte etwa alle zwei bis drei Tage (53,4 Prozent). 15,2 Prozent ein- bis zweimal während des gesamten Aufenthalts. Dieser umfasst in 45,4 Prozent der Fälle mindestens zehn Tage. Der Schnitt liegt bei 8,6 Tagen. Bei fünf Prozent der Urlauber bleibt die Küche kalt. 23 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie überwiegend kochen. Bei 45,2 Prozent wechseln sich Kochvergnügen mit Restaurantbesuchen und Grillabenden ab. Und was steht ganz oben auf dem Speiseplan? Nudeln in allen Variationen mit Sauce ist Ferienhausleibspeise Nummer eins und landen bei knapp 30 Prozent regelmäßig auf dem Teller, gefolgt von Pizza (11,4 Prozent) und Gegrilltem (9,5 Prozent). Immerhin gehört für 8,4 Prozent der Befragten ein frischer Salat zur Urlaubskost.



Flotte Küche statt aufwendiger Menüs



Wer glaubt, Urlauber nehmen sich in den Ferien mehr Zeit zum Kochen hat weit gefehlt. 64,5 Prozent der Befragten wenden lediglich eine Stunde für die Zubereitung der Speisen auf. Ein Drittel der Befragten spart sich aufwendige Menüs und verbringt höchstens eine halbe Stunde am Ferienhausherd. Länger als eine Stunde kochen nur 8,5 Prozent der Urlauber. Dagegen nimmt sich jeder Fünfte zuhause bis zu 1,5 Stunden Zeit zum Kochen. Lediglich 13,8 Prozent bleiben daheim unter 30 Minuten.



Nicht ohne Besteck und Kaffeemaschine



Wer weiß schon im Vorfeld, ob die gebuchte Küche hält, was sie verspricht. Daher nimmt jeder Fünfte eigenes Küchenzubehör mit in den Ferienhausurlaub (21,5 Prozent). Mit 35,7 Prozent führt das eigene Küchenmesser die Top fünf der mitgebrachten Kochutensilien an. Jeder Zehnte packt die Kaffeemaschine ein. 8,2 Prozent wollen auf ihre Gewürze nicht verzichten. Bei 6,1 Prozent wandert der Wasserkocher ins Gepäck und bei 4,1 Prozent das Essbesteck. Doch es gibt auch außergewöhnliche Gepäckstücke: So wird manche Ferienhausküche durch eine Mikrowelle oder einen Mini-Kühlschrank bereichert.



Prost hier, Stößchen dort



Ein guter Tropfen zur untergehenden Sonne: Für 84,4 Prozent der Befragten gehört es zum guten Ton des Ferienhausurlaubs, zumindest ab und zu Alkoholisches zu konsumieren. 47,3 Prozent der Befragten haben angegeben, etwas alle zwei bis drei Tage das Glas zu erheben. Bier steht bei 61,5 Prozent an der Spitze, gefolgt von Wein (55,8 Prozent) und Sekt (19,9 Prozent). Die Präferenzen unterscheiden sich allerdings je nach Urlaubsland. Im Mittelmeerraum wird Wein mit 63,2 Prozent am liebsten konsumiert, Bier folgt mit 58 Prozent auf dem zweiten Platz.



Vom 22. bis 26. Mai 2017 wurde eine repräsentative Stichprobe per Online-Fragebogen zu den Koch- und Küchenvorlieben im Ferienhausurlaub befragt. Teilnehmen konnten nur Personen, die in den letzten zwei Jahren mindestens einmal Ferienhausurlaub gemacht haben. Die Umfrage wurde bei einem Marktforschungsinstitut in Auftrag gegeben. 493 Personen haben teilgenommen.



