mit der Vorstellung seines Jahresberichts blickt der NABU auf die Höhepunkte seiner Arbeit 2016 zurück und präsentiert die Ergebnisse der Verbandsarbeit. Wir möchten Ihnen aktuelle Zahlen zur Mitgliederentwicklung vorstellen und über wichtige Projekte informieren.



Mit Blick auf die Bundestagswahlen bietet die Vorstellung des NABU-Jahresberichts in diesem Jahr eine gute Gelegenheit für eine umweltpolitische Bilanz der Großen Koalition. Wie steht es um den Natur- und Umweltschutz in Deutschland und Europa? Wie bewertet der NABU die aktuelle Energie-, Klima- und Verkehrspolitik? Warum gefährdet die bisherige EU-Agrarpolitik die Ziele des Naturschutzes? Diese und weitere Fragen möchten wir bei einem Pressefrühstück im Bistro Lina in der NABU-Bundesgeschäftsstelle beantworten, zu dem wir Sie herzlich einladen.



Termin: Freitag, 28. Juli 2017, 10 Uhr



Ort: Bistro Lina, NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3, 10117 Berlin



mit: Olaf Tschimpke, NABU-Präsident



