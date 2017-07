Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die von der Bundesregierung angedrohten Strafmaßnahmen und die diplomatische Krise dürften den Handel Deutschlands mit der Türkei erheblich leiden lassen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt vor einem Einbruch des Handelsvolumens im laufenden Jahr. "Aufgrund der jüngsten Zuspitzung der politische Spannungen ist sogar mit einem Handelsrückgang von mehr als 10 Prozent zu rechnen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Der von Außenminister Sigmar Gabriel angedrohte Stopp von Exportkreditversicherungen und Investitionsgarantien (Hermes-Bürgschaften) würde "die Investitionszurückhaltung deutscher Unternehmen jetzt noch bestärken", sagte Treier weiter. Wegen der autoritären Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seien die deutschen Unternehmen sowieso schon verunsichert, der Außenhandel befinde sich auf abschüssigem Terrain. "In einem solchen Umfeld ist an Neuinvestitionen deutscher Unternehmen in der Türkei kaum zu denken", beklagte der DIHK-Außenwirtschaftschef.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) stieß in das gleiche Horn. "Man kann niemandem zu Investitionen in einem Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar Unternehmen in die Nähe von Terroristen gerückt werden", hatte der SPD-Politiker am Vormittag bei der Verschärfung des außenpolitischen Kurses erklärt.

Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Handelspartner. Deutschland exportierte vergangenes Jahr Güter für knapp 22 Milliarden Euro in das Land, was einem Rückgang von 2 Prozent bedeutete. Andersherum lieferte die Türkei Waren und Dienstleistungen für 15,5 Milliarden Euro in die Bundesrepublik. Der deutsche Exportüberschuss summierte sich demnach auf 6,5 Milliarden Euro. Hatte sich der Handel im alten Jahr trotz Putschversuchs noch robust gehalten, ist der Abwärtstrend in diesem Jahr stärker zu spüren. Die Lieferungen aus Deutschland fielen nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zwischen Januar und Mai um 9,5 Prozent.

In der Türkei sind laut DIHK 6.800 deutsche Unternehmen aktiv, darunter Großkonzerne wie Daimler, MAN und Bosch. Das Land war in der Vergangenheit ein beliebtes Reiseland für deutsche Urlauber. Vergangenes Jahr waren es wegen der Terroranschläge und dem autoritären Kurs der Regierung aber mit rund vier Millionen ein Drittel weniger Touristen als 2015. Das Auswärtige Amt rät ab sofort allen Deutschen bei Besuchen in dem Land wachsam und vorsichtig zu sein.

