NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street könnte am Donnerstag ein Handelstag mit möglicherweise neuen Rekorden bevorstehen. Der Dow Jones Industrial könnte es dabei seinen Indexkollegen nachmachen, die schon am Vortag neue Bestmarken erreichten. Eine dreiviertel Stunde vor dem Auftakt wurde der US-Leitindex vom Broker IG knapp mit 0,12 Prozent im Plus taxiert bei 21 667 Punkten. Damit würden ihm nur noch wenige Punkte zu seinem bisherigen Rekordstand bei 21 681 Zählern fehlen.

Der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 hatten am Mittwoch schon ihre höchsten Stände erreicht, die sie nun mit einem freundlichen Start womöglich nochmals übertreffen können. Der marktbreite S&P-Index war Tags zuvor mit 2473,83 Punkten auf seinem Rekord aus dem Handel gegangen, während der Auswahlindex der Technologiewerte in der Spitze bei 5922 Punkten lag - und letztlich nur knapp darunter schloss.

Aktuelle US-Wirtschaftsdaten waren dem US-Markt am Donnerstag zunächst keine Stütze. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hatte sich etwa im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Im Mittelpunkt standen aber vielmehr die Notenbanken - wenn auch dieses Mal außerhalb der USA. Sowohl die Bank of Japan als auch ihre Kollegen von der EZB halten vorerst unbeirrt an ihrer Geldschwemme fest. Von Seiten der europäischen Währungshüter gab es dabei auch keine Hinweise auf eine Kursänderung.

Bei den Einzelwerten dürften einige Unternehmen im Mittelpunkt stehen, die am Vorabend nachbörslich Zahlen vorgelegt haben. Die Aktien von T-Mobile US gewannen vorbörslich fast 4 Prozent. Die Telekom-Tochter hatte mit ihrem Zahlenwerk für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und ihre operative Gewinnprognose angehoben. Schon länger im Fokus stehen die Papiere auch wegen einer möglichen Rolle bei der erwarteten Branchenkonsolidierung in den USA.

Für die Papiere von American Express ging es dagegen vorbörslich um 1,5 Prozent abwärts. Das Ende einer Partnerschaft mit dem US-Großhändler Costco hat dem Kreditkartenanbieter im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im Tagesverlauf werden außerdem noch Zahlen des Konkurrenten Visa erwartet. Beide Aktien gehören zu den 30 Standardwerten im Leitindex Dow Jones Industrial.

Unter den Technologiewerten an der Nasdaq bahnt sich nach Zahlen außerdem ein 2-prozentiges Minus bei Qualcomm an. Dass der Chipkonzern wegen des eskalierten Streits mit Apple derzeit keine Lizenzzahlungen von den iPhone-Auftragsfertigern erhält, verhagelt ihm weiter die Quartalszahlen. Ein Umsatzrückgang und ein Gewinneinbruch waren im dritten Geschäftsquartal die Folge.

Von Philip Morris gab es kurz vor dem Börsenstart aktuelle Zahlen, die bei Anleger zunächst ebenfalls nicht gut ankommen. Vorbörslich jedenfalls ging es für die Papiere des Tabakkonzerns um fast 3 Prozent abwärts. Erst nach Börsenschluss werden am Donnerstag die Zahlen von Ebay und Microsoft erwartet.

Auch einige Analystenstimmen wirkten sich vorbörslich kursbewegend aus. Nike stiegen um 2,5 Prozent, nachdem die US-Bank Morgan Stanley mittlerweile zum Übergewichten der Papiere des Sportartikelkonzerns rät. Pfizer dagegen gaben um 0,8 Prozent nach: die Credit Suisse schätzt die Pharmaaktien nur noch mit "neutral" ein./tih/fbr

