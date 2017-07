NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag wenig verändert in den Handel gestartet. Zum Auftakt wurden in den USA widersprüchliche Konjunkturdaten veröffentlicht. Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken waren, hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Juli überraschend stark eingetrübt.

Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Die Notenbanker lieferten außerdem keine Hinweise auf eine Kursänderung.

Zweijährige Anleihen notierten unverändert bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 9/32 Punkte auf 103 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,83 Prozent./jkr/stb

