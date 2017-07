Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat die Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik begrüßt. "Die Verhaftung deutscher Staatsbürger in der Türkei ist für die deutsche Regierung zu Recht ein Anlass, ihre Türkei-Politik neu auszurichten", sagte Sofuoglu der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Deutschland muss jetzt handeln, sonst verliert es nach innen und nach außen seine Glaubwürdigkeit", sagte Sofuoglu. Es sei "angebracht, jetzt gegenüber der türkischen Regierung klare Kante zu zeigen".



