Wien (pts024/20.07.2017/14:30) - Über Geld spricht man also doch. Das tun zumindest die Finanzexperten von Pallas Capital und erreichen damit gleich tausende interessierte Zuseher. Mit ihrem YouTube-Channel und den darauf veröffentlichten "Money Talks" bringen sie aktuelle Wirtschaftsthemen einfach und sympathisch auf den Punkt. Dazu laden sie namhafte Kapazitäten aus Wirtschaft und Gesellschaft zum Gespräch. Und das interessiert die Menschen. Nach nur einem Jahr verzeichnet der Channel bereits über 620.000 Klicks. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Namhafte Persönlichkeiten im Wirtschaftsgespräch Dr. Florian Koschat, der Vorstandsvorsitzende von Pallas Capital, führt die Interviews in der eleganten Firmenlounge höchstselbst. So philosophierte er zum Beispiel mit DR. PETER FILZMAIER (Politologe und Universitätsprofessor) über das liebe "Geld und seine Bedeutung in unserer Kultur". Ein anderes Mal sprach er mit MARKUS KREISEL (Geschäftsführer der Kreisel Electric GmbH) über die nachhaltige elektrische "Mobilität von morgen". Er skizzierte mit MAG. DR. CHRISTIAN OHSWALD (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank in Österreich) "die Bank der Zukunft". Und er warf mit PROF. DR. GÜNTHER OFNER (Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG) einen Blick in den "Monsterbetrieb Flughafen Wien". Diese und noch viele weitere "Money Talks", Specials mit der Beantwortung von Zuseherfragen und vieles mehr finden Sie auf dem YouTube-Channel von Pallas Capital. PALLAS CAPITAL ADVISORY AG Gründung 2000 Vorstandsvorsitzender: Dr. Florian Koschat 20 international erfahrene Wirtschaftsspezialisten Schottenring 16, 1010 Wien, Österreich +43 1 3363666-8 office@pallascapital.com http://www.pallascapital.com (Ende) Aussender: Pallas Capital Advisory AG Ansprechpartner: Dr. Florian Koschat Tel.: +43 1 33636668 E-Mail: koschat@pallascapital.com Website: www.pallascapital.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170720024

