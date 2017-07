Zeit für Neues: Für ein einheitliches Markenbild, vor allem aber für eine bessere Sichtbarkeit designte Zwiesel Kristallglas eine neue Verpackung für die Marke Schott Zwiesel. Mit dieser neuen Verpackung können Händler die Kristallglasprodukte aus dem Bayerischen Wald ab sofort optimal in Szene setzen.

Starker Auftritt am POS unterstützt Handel

Eine moderne und ansprechende Verpackung, wie sie Schott Zwiesel nun anbietet, hat erheblichen Einfluss auf die empfundene Wertigkeit. Sie ist oft das erste, was dem Käufer am Point of Sale ins Auge fällt. Die neue Kartonage ist ein perfekter Markenbotschafter und verstärkt mit der edlen Optik auch auf emotionaler Ebene das hochwertige und professionelle Markenimage von Schott Zwiesel.

Hoher Wiedererkennungswert: starker Auftritt am POS

Das Design der neuen Gläserkartons von Schott Zwiesel überzeugt mit hohem Wiedererkennungswert und rückt das Markenlogo in den Fokus der Aufmerksamkeit der Käufer. Ob "spülmaschinenfest", "bruchsicher" oder "lebensmittelecht" ...

